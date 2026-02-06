Fasching auf den Fildern: Diese Fasnetstermine dürfen Sie nicht verpassen

1 Halt stop, Fasching! Diese Termine gibt es auf den Fildern. Foto: IMAGO/blickwinkel

Der Fasching ist in vollem Gange auf den Fildern. Nach Hexenbällen und Kinderfaschingspartys und dem großen Umzug durch Leinfelden-Echterdingen beim Landesnarrentreffen im Januar geht es jetzt so weiter:

Der Schmutzige Donnerstag, 12. Februar, ist ein großer Tag für die Siebenmühlentalhexen: Um 17.11 Uhr startet der Kinderumzug in der Haublickstraße und geht bis zum Kirchplatz. Dort wird – um 17.33 Uhr – der Narrenbaum aufgestellt, um den dann auch getanzt werden darf und soll. Anschließend ist Kinderdisco in der Festhalle Musberg, bis um 20.11 Uhr dann genau dort die Weiberfasnet beginnt. Bei der Party will DJ Schnupfania für eine volle Tanzfläche sorgen. Der Eintritt ist frei.

Faschingspartys und Rathaussturm in Leinfelden

Ebenfalls am Schmutzigen Donnerstag ist die Weiberfasnet der Filderer im Lucky’s Flair am Neuen Markt in Leinfelden, hier legt DJ Toko auf. Beginn ist um 18.33 Uhr. Und wer zwar gerne Fasching mitfeiern möchte, aber auch pünktlich ins Bett gehen will, für den richten die Treffs Zehntscheuer und Impuls eine Faschingsfeier aus unter dem Motto „Gemeinsam feiern“ in der Zehntscheuer, Maiergasse 8. Mit Kostüm, Musik, Snacks und Getränken geht es los um 17.30 Uhr.

Am Freitag, 13. Februar, planen die Filderer nachmittags ihren großen Rathaussturm in Leinfelden: Von 15 Uhr an machen die Filderer Stimmung auf dem Marktplatz, bevor um 16 Uhr das Rathaus gestürmt wird. Zum zweiten Mal in seiner Amtszeit wird Oberbürgermeister Otto Ruppaner sein Möglichstes tun, um nicht entdeckt zu werden. Sonst muss er den Stadtschlüssel abgeben, und die Narren übernehmen das Regiment – wenigstens bis Aschermittwoch.

Beim Rathaussturm 2025 musste Otto Ruppaner den Stadtschlüssel abgeben – wie es wohl in diesem Jahr aussieht? Foto: Archiv Ines Rudel

Faschingspartys auf den Fildern: in Musberg und wieder in Leinfelden

Am Valentinstag, 14. Februar, feiern die Siebenmühltalhexen ihre große Fasnetsparty in Musberg: Einlass ist ab 19.33 Uhr, Beginn um 20.03 Uhr. Zusammen mit dem Musikverein Musberg und dem KSV Musberg feiern die Hexen die „Lasssada Fatza“-Party, eine Mischung aus Showtänzen, Guggenmusik und Musik von DJ Schnupfania. Einlass ist ab 18 Jahren, Tickets zu neun Euro gibt es im Vorverkauf in Musberg im Hirschgraben, im Friseursalon Bettink und beim Bauernhof Stäbler.

Im Lucky’s Flair am Neuen Markt ist auch am Rosenmontag, 16. Februar, und Faschingsdienstag, 17. Februar, ab 17 Uhr Faschingsparty angesagt. Jeweils um 18.30 Uhr treten die Kobolde der Filderer auf, es gibt Snacks und Leckeres vom Grill, und wer in Verkleidung kommt, wird dafür mit einem prickelnden Getränk belohnt.