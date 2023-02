12 Am 20. Februar ist Rosenmontag – und damit kommen viele Möglichkeiten für tolle Kostüme. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Wie jedes Jahr wird an Fasching vielerorts gesungen, gelacht, gefeiert – und sich natürlich verkleidet. Dabei reicht die Auswahl an Kostümen von Klassikern wie Pippi Langstrumpf und Pirat bis hin zu Tieren und Filmhelden. Da ist es gar nicht so einfach, das Passende für sich zu finden. Wer sich von den diesjährigen Trends inspirieren lassen will, bekommt hier eine Übersicht.

In der Stuttgarter Stadtmitte findet sich mit dem Deiters eine echte Institution für alles rund ums Kostüm. Dieses Jahr sei das Thema „Liebe“ im Trend, wie uns das Geschäft mit Hauptsitz in Köln mitteilt. Tüllröcke mit Herzen oder rote Leggings mit einer Herzbluse bilden demnach zusammen mit Herzpfeil und Bogen das perfekte Kostüm für die nächste Faschingsparty.

Die farbenfrohen Jahrzehnte sind ein Klassiker

Die 80er und 90er Jahre sind mit ihrem fröhlichen Style immer eine gute Wahl. Bunte Farben, wilde Frisuren oder die Helden der Kindheit wie beispielsweise „Super Mario“ machen schon beim Zusehen Spaß.

Etwas außergewöhnlich: Die Markenkostüme. Wer schon immer mal als Ahoi-Brause oder Löwensenf durch die Straßen laufen wollte, findet bei Deiters eine große Auswahl.

Die Figur aus der Lieblingsserie ist eine originelle und persönliche Wahl

Das Kostümgeschäft Party Fiesta im Einkaufszentrum Milaneo sieht dieses Jahr das Kostüm „Wednesday Addams“ im Trend. Das Kostüm kommt aus der Horrorserie „Wednesday“, die auf Netflix zu sehen ist. Vor allem bei den Jüngeren sei dieses Kostüm sehr gefragt.

„Auch Spiderman läuft sehr gut“, weiß eine Mitarbeiterin. Dies sei aber schon seit einigen Jahren ein beliebtes Kostüm. Die Superhelden der Marvel-Filme und -Comics seien bei Jung und Alt oft gewählt. „Gerade auch ältere Männer, die selbst Marvel-Fans sind, verkleiden sich gerne als Superhelden“, sagt die Mitarbeiterin des Ladens.

In Freiberg am Neckar findet sich mit dem Kostümpalast eine weitere Adresse für Verkleidungen. Hier sind die 20er Jahre die Top-Verkleidung für Erwachsene.

Männer werden hier beispielsweise mit Knickebocker-Hosen im Stil der Serie „Peaky Blinders“ ausgestattet. Für Frauen bietet das Geschäft eine Auswahl an Kleidern im Stil der 20er, die dann mit Federboas, Stirnbändern und Zigarettenhaltern kombiniert werden.

Tierkostüme: Simpel und machen trotzdem etwas her

„Was jedes Jahr gut läuft, sind Tierkostüme.“, sagt die Geschäftsleitung. Besonders Bienenkostüme seien gefragt, gerade bei Gruppen. Sie werden beispielsweise als Ponchos und Einteiler angeboten, die auch über Alltagskleidung funktionieren und gut für draußen geeignet sind.

Egal für welches Kostüm man sich am Ende entscheidet: Die Hauptsache ist wahrscheinlich, dass man sich wohl fühlt und Spaß hat. Der Kreativität sind an Fasching keine Grenzen gesetzt, und die Stuttgarter Kostümgeschäfte bieten eine große Auswahl für jeden Geschmack. Noch mehr Bilder und Ideen finden Sie in unserer Bildergalerie. In diesem Sinne: Helau, Aha und Alaf!