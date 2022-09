22 Das denkmalgeschützte Anwesen in Bad Niedernau wurde immer wieder umgebaut, zuletzt in den 1920er Jahren im expressionistischen Stil. Foto: Sichtlichmensch/Andreas Reiner

Rettung vor dem Verfall: Der junge angehende Architekt Andreas Stenzel saniert die leer stehende Sommervilla des Bankiers Kilian von Steiner in Bad Niedernau im Kreis Tübingen. Wie kam es dazu?















Kinderträume. Wenn ich mal groß bin, werde ich Feuerwehrmann, Polizistin, Youtubestar. Das kennt man. Aber: Wenn ich groß bin, kaufe ich mir die Villa Waldhaus? Heute, ein Vierteljahrhundert später, gehört Andreas Stenzel genau diese Villa. Sie schmiegt sich in einen Steilhang am Ortsrand von Bad Niedernau im Landkreis Tübingen. Der nächste größere Ort, Rottenburg am Neckar, ist wenige Kilometer entfernt.