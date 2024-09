Farbschmiererei in Esslingen: Sprayer auf frischer Tat ertappt

1 Die Polizei konnte einen 18-jährigen mutmaßlichen Sprayer festnehmen. Foto: Daniel Vogl/dpa/Daniel Vogl

Zwei Zeugen sollen einen Teenager dabei beobachtet haben, wie er im Bereich der Beutau in Esslingen eine Wand beschmierte. Die Polizei konnte den 18-Jährigen kurze Zeit später festnehmen.











Zwei Zeugen hatten ihn beobachtet und die Polizei informiert. Ein 18-Jähriger ist dabei ertappt worden, wie er am Samstagabend gegen 19.40 Uhr am Abgang zur Unterführung in Richtung Rathausplatz in der Mittleren Beutau eine Wand mit einer Parole beschmierte. Eine weitere, frische Farbschmiererei wurde nach Angaben der Polizei im Umfeld ebenfalls entdeckt.

In der Nähe des Beschuldigten waren zwei jüngere Frauen wohl „Schmiere“ gestanden. Als die beiden Zeugen den Sprayer ansprachen, flüchtete er mit den beiden Frauen in Richtung der Mittleren Beutau. Im Zuge der Fahndung wurde der 18-Jährige aber von einer Polizeistreife festgenommen.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann nach Angaben der Polizei noch nicht abschließend beziffert werden. Für die weiteren Ermittlungen, auch zur Beteiligung der jungen Frauen oder den Verursachern der anderen Farbschmiererei, sucht das Polizeirevier Esslingen weitere Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3 99 00 zu melden.