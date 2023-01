18 Kräftiger Ton: Viva Magenta ist die Pantone-Farbe des Jahres 2023. Bücherregal mit schönen Dingen in Rot von String Furniture. Foto:

Schon mal über einen Tapetenwechsel nachgedacht? Oder wenigstens eine andere Couch bestellt? Die Zeit ist reif für eine kreative Veränderung, den Mutigen gehört bekanntlich die Welt. Und wer sich als schöpferischer Geist begreift, dem wird die aktuelle Trendfarbe gefallen: Viva Magenta.

Ein ebenso ausgefallener wie sinnfreier Name. Doch so heißt der Farbton, den das Farbforschungsinstitut Pantone als neue Trendfarbe fürs Jahr 2023 vorgestellt hat. Viva Magenta hätte man früher mal etwas nüchterner mit einem kräftigen Karminrot umschrieben.

Modisches Wortgeklingel

Allein solche modisch klingenden Fantasiebezeichnungen ziehen alljährlich Kritik nach sich. Verständlich. Mögen die Möbel- oder Make-up-Hersteller diesen Begriff auch sofort in ihr Marketingvokabular aufnehmen und Produkte in der jeweiligen Trendfarbe anbieten, so zucken die meisten doch mit den Schultern, wenn sie lesen, was etwa die geschäftsführende Direktorin des Pantone-Instituts zur diesjährigen Wahl behauptet.

„Im Zeitalter der Technik lassen wir uns von der Natur inspirieren und suchen vermehrt nach dem Echten und Realen“, findet Leatrice Eiseman, für die diese Farbe lediglich ein Ausdruck des Zeitgeistes ist. Und genau diesen Zeitgeist haben ihre Pantone-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter aus Carlstadt im US-Bundesstaat New Jersey nicht einfach in die Welt gesetzt.

Trends aus der Kreativwirtschaft

Nein, diese Farbpsychologen waren über viele Monate hinweg auf dem ganzen Erdball unterwegs, besuchten Modeschauen und Konsummessen und unterhielten sich mit Menschen aus der Kreativwirtschaft, um schließlich die elementaren Trends und Sehnsüchte der zurückliegenden Monate zu kondensieren und in einen einzigen Farbton zu übersetzen. Viva Magenta soll – wenn es nach dem Willen der Experten geht – für Mut, Furchtlosigkeit, Optimismus und Freude stehen.

Farbleitsystem im Parkhaus

Doch bei all dem werbetypischen Wortgeklingel muss man ehrlicherweise zugeben, dass die Farbgestaltung unseres meist tristen Alltags einen wesentlichen Beitrag zur mentalen Gesundheit leisten kann. Das haben Psychologen in seriösen Studien längst nachgewiesen. Und wer sich mal die Farbleitsysteme in Parkhäusern oder gelungenen Farbeinsätzen in der Architektur von Kindertagesstätten, Schulen oder Krankenhäusern genauer anschaut, erkennt: Mehr Mut zur richtigen Farbe hilft dem Menschen mitunter bei der Bewältigung anspruchsvoller Situationen im Leben.

Ob beim Warten vor einer roten Ampel, bei der panikartigen Suche nach einem Fluchtweg oder unmittelbar vor dem Kauf neuer Kleidung für das erste Date: Farben prägen unsere Selbst- und Umweltwahrnehmung und steuern unser Verhalten. Unsere Sicht auf Farben wird dabei von biologischen und kulturellen Faktoren beeinflusst.

Knallrote Weihnachtspullover

So gesehen kann ein sattes Rot – oder besser: Viva Magenta – Gefahr oder Krankheit bedeuten, in manchen Kulturkreisen aber auch Liebe und Leidenschaft. Und dementsprechend ist dieses Viva Magenta gar keine so schlechte Wahl, die Farbe drückt symbolisch recht gut die Ängste und Sehnsüchte vieler Menschen in diesen Tagen aus. Mehr Wärme wäre schon ganz gut. Vielleicht hilft ja ein signalroter Weihnachtspullover oder eine neue Couch – in einem warmweichen Viva Magenta.