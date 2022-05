1 Im Einkaufszentrum Milaneo hat es einen Farbanschlag auf einen Bundeswehr-Infostand gegeben. Foto: Lichtgut - Ferdinando Iannone/Ferdinando Iannone

Im Einkaufszentrum Milaneo hat es einen Farbanschlag auf einen Bundeswehr-Infostand gegeben. Die Polizei vermutet ein politisches Motiv – der Staatsschutz ermittelt.















Zwei Unbekannte haben am Samstag gegen 16.15 Uhr einen in einem Einkaufscenter am Mailänder Platz aufgebauten Info-Stand der Bundeswehr mit Farbe attackiert und erheblichen Sachschaden verursacht. Die Täter hatten vom ersten Obergeschoss aus einen Farbeimer mit roter Farbe auf den darunter befindlichen Informationsstand geleert und zudem das dortige Personal beleidigt. Durch die Farbe entstand am Stand-Inventar sowie an der Rolltreppe und am Geländer Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Auch vorbeilaufende Passanten wurden von Farbspritzern getroffen. Bislang haben sich sieben Geschädigte gemeldet. Nach Zeugenangaben war einer der Täter mit einem weißen Malerover­all bekleidet und trug ein graues Stofftuch über Mund und Nase. Er hatte eine schlanke Statur, war 1,70 bis 1,80 Meter groß und 20 bis 25 Jahre alt. Von der zweiten Person liegt keine Beschreibung vor. Aufgrund der mutmaßlich politischen Motivation der Täter ermittelt der Staatsschutz in dem Fall. Zeugenhinweise erbittet die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 07 11/89 90-57 78.