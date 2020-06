Farbanschlag in Nellingen

Unbekannte haben in Nellingen einige Gebäude und Verkehrsschilder mit Farbe besudelt. Die Polizei sucht Zeugen.

Ostfildern - Einen größeren Schaden haben unbekannte Täter, laut Polizeiangaben, am Wochenende in Nellingen verursacht. In der Nacht zum Sonntag beschmierten sie unter anderem Fassaden, Schaufenster und Verkehrszeichen mit Farbe. Der Gesamtschaden wird von der Polizei derzeit auf 10.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Ostfildern hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 0711/ 3416983-0 um Zeugenhinweise.