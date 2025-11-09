Fantastische Vier in Stuttgart: Abschiedstour? Ja! Auflösen? Nein! Fanta 4 schauen im Theater in die Zukunft

Abschiedstour? Ja! Auflösen? Nein! Fanta 4 schauen im Theater in die Zukunft

1 Damit soll bald Schluss sein: Die Fantastischen Vier (Archivbild) haben Details für Ihre große Abschiedstour bekanntgegeben. Foto: Lichtgut/Oliver Willikonsky

Bei einer Gesprächsreihe im Stuttgarter Schauspiel bestätigen die Fantastischen Vier, dass sie eine große Abschiedstour planen. Auflösen wollen sie sich aber nicht.











Schon früh an diesem Abend liegt etwas in der Luft, das nach Abschied riecht: Die Fantastischen Vier haben eine Ankündigung dabei, die einen Wendepunkt markiert. Bevor sie die Bühne betreten, läuft ein kurzer Ausschnitt aus Thomas Ds „Inferno“ über die Lautsprecher – eine Einführung über Lebenszeit, Wirkung und das, was bleibt. Auf der Bühne stehen mehrere Stehlampen, ein Retro-Fernseher, Teppiche, fünf Sessel. Dann kommen die Fantas hinein. In der Mitte nimmt Moderator Michael Steinbrecher Platz, flankiert von Thomas D, Smudo, Michi Beck und And.Ypsilon.