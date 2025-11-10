Fantastische Vier „Der letzte Bus“: Wie komme ich an Tickets für die Abschiedstour von Fanta 4?

Wie komme ich an Tickets für die Abschiedstour von Fanta 4?

1 Die Fanta 4 bei einem Konzert in der Wiener Stadthalle. Hier wird auch ihre Abschiedstour enden. Foto: dpa

Die Fantastischen Vier verabschieden sich mit einer Abschiedstour. Wie man jetzt schon an Tickets kommt und wann die Konzerte in Stuttgart sind.











Link kopiert

Nach mehr als drei Jahrzehnten Bandgeschichte gehen die Fantastischen Vier auf ihre letzte große Tournee. Unter dem Titel „Der letzte Bus“ werden die Hip-Hop-Pioniere aus Stuttgart von Ende 2026 an noch einmal durch Deutschland und angrenzende Länder reisen.

Seit der Gründung der Gruppe in den 80er-Jahren hat das Quartett die deutsche Musiklandschaft und insbesondere die Hip-Hop-Szene geprägt. Zuletzt erschien ihr elftes Studioalbum „Long Player“.

20 Konzerte auf der Fanta-4-Tour „Der letzte Bus“

Die Band kündigte nun an, bei ihrer Abschiedstour „möglichst alle Haltestellen“ anzufahren, die sie im Laufe ihrer Karriere bereits besucht haben. Insgesamt umfasst die Tour rund 20 Konzerte in Städten wie Berlin, Hamburg, Köln und München. Das endgültige Ende für die Fantastischen Vier wird diese Tour jedoch nicht bedeuten. Ein Rückzug aus dem Musikgeschäft sei nicht geplant. Laut Bandmitglied Michi Beck wird es auch in Zukunft noch Einzelauftritte oder Projekte der Musiker geben – aber keine gemeinsamen Tourneen mehr.

In diesen Städten treten die Fantastischen Vier auf ihrer Abschiedstour auf

Die Fantastischen Vier im Jahr 2017 auf dem Cannstatter Wasen. Foto: Pressefoto Rudel

16.12.2026 Riesa – WT Energiesysteme Arena

17.12.2026 Berlin – Uber Arena

19.12.2026 Hannover – ZAG Arena

21.12.2026 Stuttgart – Hanns-Martin-Schleyer-Halle

22.12.2026 Stuttgart – Hanns-Martin-Schleyer-Halle

06.01.2027 Frankfurt am Main – Festhalle Frankfurt

07.01.2027 Dortmund – Westfalenhalle Dortmund - Halle 1

09.01.2027 Oberhausen – Rudolf Weber-Arena

12.01.2027 Köln – Lanxess arena

13.01.2027 Hamburg – Barclays Arena

16.01.2027 Leipzig – Quarterback Immobilien Arena

17.01.2027 München – Olympiahalle München

19.01.2027 Zürich – Hallenstadion Zürich

21.01.2027 Mannheim – SAP Arena

04.02.2027 Nürnberg – PSD Bank Nürnberg Arena

05.02.2027 Salzburg – Salzburgarena

06.02.2027 Wien – Wiener Stadthalle

Wie komme ich an Tickets für die Fanta-4-Tour „Der letzte Bus“?

Wer die Fantastischen Vier auf ihrer Abschiedstour live erleben möchte, kann ab 12. November, 10 Uhr Tickets im allgemeinen Vorverkauf über Eventim erwerben.

Für Mitglieder des „FantiTown“-Fanclubs beginnt der Ticketverkauf bereits am 11. November um 10 Uhr. Wer noch nicht im Fanclub ist, kann sich über die Website der Band anmelden, um Zugang zum Vorverkauf zu erhalten.