Fasnet im Kreis Esslingen: Kreative Kostüme mit einfachen Mitteln

4 David Kamella, Mia Mansoat, Erzieher Nico Menrad, Leon Ashu und Lina Peter (von links) basteln im Kinderhaus Egelsee ihre lustigen Kostüme rund um das Thema Wetter. Foto: Ines Rudel

Verkleiden hat in der Fasnetshochburg Neuhausen eine lange Tradition. Vier Gruppen geben Tipps, wie man in der närrischen Zeit mit einfachen Mitteln in neue Rollen schlüpfen kann.











Als Sonne und Wolken verkleidet nehmen die Jungen und Mädchen des Kinderhauses am Egelsee beim Kinderumzug in Neuhausen am Dienstag, 13. Februar, von 13.33 Uhr an teil. „Es ist unglaublich, wie viel Kreativität in den Kostümen steckt, die die Kinder mit uns und ihren Eltern herstellen“, findet Hannes Eisenbraun. Der Leiter der Kita, der selbst Hästräger bei der Maskengruppe Rotenhäne ist, bastelt mit den Kindern auch fantasievolle Kostüme. Lange bevor die närrischen Tage in der Hochburg Neuhausen beginnen, bereiten Jung und Alt ihre Verkleidungen vor. „Man muss nur kreativ sein“, so Eisenbraun. Der Erzieher und diverse närrische Gruppen geben Tipps, wie man an den tollen Tagen mit wenig Aufwand in eine neue Rolle schlüpfen kann.