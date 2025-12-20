Backstage bei Fantas in Stuttgart: Fantas eilen von Rekord zu Rekord - „So etwas ist nur in Stuttgart möglich“
6
Die Fantastischen Vier bei ihrem Weihnachtskonzert „Alle Jahre die da“ in der Schleyerhalle. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Die Fantas im Rekorde-Rausch! Weil für Weihnachten 2026 alle drei Konzerte ausverkauft sind, wird der Ruf nach einem vierten laut. Der Manager winkt ab. Was war backstage los?

Der „letzte Bus“ startet auf eine Reise der Superlative! Alle drei Weihnachtskonzerte der Fantastischen Vier vom 20. bis 22. Dezember 2026 in der Schleyerhalle im Rahmen ihrer Abschieds-Bus-Tour sind bereits ausverkauft. Wird es deshalb noch einen Zusatztermin vor dem Fest geben? Auch wenn es die Nachfrage zulassen würde, bremst Manager Andreas „Bär“ Läsker solche Überlegungen. „Das will ich den Jungs nicht zumuten“, sagt er unserer Redaktion, „vier Shows in Folge packen sie nicht.“ Hinzu komme, dass ein weiterer Termin organisatorisch kaum machbar wäre.

