12 Tausende Fans zogen vor dem Spiel gegen Bochum in der Karawane Cannstatt zum Stadion. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Vor dem ersten Heimspiel des VfB Stuttgart gegen den VfL Bochum sind wieder tausende Fans in Richtung Stadion gepilgert. Seit 2006 ist die Fan-Karawane beständig größer geworden und hat längst Kultstatus erreicht.















Link kopiert

Diese Pilgertour durch Cannstatt dient weder der inneren Einkehr noch der Stille. Sie ist das glatte Gegenteil davon. Ein echter Sturm ist da im Anmarsch. Am Cannstatter Carré und auf dem dortigen Kreisverkehr an der Deckerstraße versammelten sich am Samstag gegen 13 Uhr die VfB-Fans vor dem Heimspielauftakt in der Bundesliga gegen den VfL Bochum. Und es wurden mehr und mehr. Schon Tage zuvor wurde in einem kurzen Commando-Cannstatt-Trailer für die Karawane geworben.