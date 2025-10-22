Fans haben entschieden: So sieht der neue VfB-Flieger aus

1 So sieht neue VfB-Flieger aus. Foto: VfB Stuttgart/SunExpress

Der VfB Stuttgart bekommt ein eigenes Flugzeug mit speziell auf den Club abgestimmtem Design. Wie der Flieger aussehen wird, haben die Fans entschieden.











Der VfB Stuttgart bekommt von seinem Partner SunExpress einen eigenen Flieger zur Verfügung gestellt – das war die große Nachricht vor wenigen Wochen. Damit soll die Mannschaft zukünftig alle internationalen Reisen absolvieren, beispielsweise in der Europa League, aber auch alle nationalen Reisen, die einen Flieger erfordern.

Das Design? Wird natürlich auf den Pokalsieger-Club und seinen neuen CI abgestimmt sein. Schließlich hat man zuletzt große Anstrengungen unternommen, sich einen komplett neu gestalteten Markenauftritt zu verpassen.

Sponsor SunExpress, der seit Juli zu den sogenannten Premium-Partnern des Clubs aus Cannstatt gehört und offizieller „Airline-Partner“ ist, widmet dem VfB nun den eigenen Flieger: den VfBExpress. Wie der Flieger aussehen wird, das war bislang offen – doch nun ist eine Entscheidung gefallen.

Denn die Fans wurden ebenfalls beteiligt. Ihnen wurden zwei Designs vorgeschlagen, man konnte abstimmen. Nun ist das Voting beendet und es wurde die Version mit dem in Rot gehaltenen Flugzeugheck. Die Variante soll eine „Hommage an die Heimatstadt“ sein. Auf dem leuchtend roten Heck der Maschine prangt das springende Rössle, Stuttgarts Wappentier. Das Wappen und die Wortmarke des VfB verzieren großflächig den Rumpf der Boeing. Auch hier wird für Fans und Reisende deutlich: „Stuttgart kommt“.

Wann die Mannschaft mit dem VfBExpress unterwegs sein soll, ist offen. Sicher ist nur, dass die Truppe an diesem Mittwoch um 9 Uhr mit einem ganz normalen Charterflieger gen Istanbul abheben wird, wo am Donnerstag das Duell mit Fenerbahce anstehen wird. Unsere VfB-Reporter sind bereits vor Ort – was in Istanbul los ist, lesen Sie in unserem Live-Blog zum Spiel.