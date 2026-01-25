Fanreaktionen zum VfB Stuttgart: „Scheiß die Wand an!!! Wir können Ecken!!!“

„Scheiß die Wand an!!! Wir können Ecken!!!“

12 Das 2:0 fiel nach einer Ecke von Chris Führich. Foto: IMAGO/STEINSIEK.CH

Einen klaren Auswärtssieg hat der VfB in Gladbach eingefahren. Alex Nübel hält einen Elfer, der VfB erzielt einen Treffer nach einem Standard. Was die Fans außerdem beschäftigt.











Der VfB Stuttgart hat sein Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach in souveräner Manier mit 3:0 gewonnen.

Somit konnte das Team von Trainer Sebastian Hoeneß nach dem 1:1-Unentschieden gegen Union Berlin und der 0:2-Niederlage in der Europa League beim AS Rom die Minikrise wegballern.

Elfmeter gehalten und Tor nach Standard

Den Fans hat’s gefallen – und nicht nur das Ergebnis. Ein gehaltener Elfmeter und ein Tor nach einem Standard kommen ja auch nicht so häufig bei den Schwaben vor.

Wir haben uns die Reaktionen der Fans im Netz angeschaut.

Was den Hardcore-Fans bereits vor dem Spiel auffällt:

Ach so ...

Na, dann wollen wir mal sehen, ob das auch so bleibt. Die 11. Minute hat wohl was dagegen. Elfmeter für Gladbach. Und das finden wir:

Aber wir haben ja einen ...

Eine berechtigte Frage:

Neben dem Elfer ein weiterer großer Aufreger bislang in dieser Partie:

In der 30. klingelt es im Gladbacher Kasten. Leweking macht’s.

Und die Eckfahne bekommt Jamies Jubel so richtig ab.

Auf wen ist auch auswärts immer Verlass?

Fazit nach Halbzeit 1:

Zu Beginn der zweiten Halbzeit gibt der VfB gleich wieder Gas und erspielt sich einige Chancen, doch der Ball will nicht rein.

Und wir öffnen wieder das Phrasenschwein.

Hendriks und Takai stoßen mit den Köpfen zusammen, die Nase des VfB-Profis blutet stark, doch der kommt nach kurzer Behandlung mit einem Tape über der Nase zurück aufs Spielfeld.

Badredine Bouanani wird beim Schuss im Strafraum gestört, er fällt.

Gibt allerdings nur Ecke. Und viele Stuttgart-Fans so.

Wenige Minuten später dann eine Ecke von Chris Führich – und wir wissen ja: Der VfB strahlt bei Standards zurzeit soviel Gefahr aus wie ein Wattebäuschchen. Doch dieses Mal klingelt es im Tor der Gladbacher, wenn auch durch ein Eigentor von Joe Scally.

Und zack steht es 3:0 in der 74. Minute.

Das unterschreiben wir:

Gute Idee:

Und dann ist das Spiel vorbei.

Für den VfB geht es gleich am kommenden Donnerstag weiter – und zwar in der Europa League gegen die Young Boys aus Bern. Bei einem Sieg besteht noch die Chance, dass die Stuttgarter die Playoffs umgehen. In der eigenen Hand hat es der VfB allerdings nicht mehr. Anpfiff ist um 21 Uhr.