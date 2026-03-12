Fanreaktionen zu VfB vs Porto: „Dass ich mal eine portugiesische Truppe so übel Rumitalienern sehe“

„Dass ich mal eine portugiesische Truppe so übel Rumitalienern sehe“

13 Lagen ziemlich oft auf dem Boden: Die Spieler des FC Porto. Foto: IMAGO/STEINSIEK.CH

Im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League muss der VfB eine 1:2-Niederlage gegen Porto hinnehmen. Was die Fans zum VfB, den Gästen und dem Schiedsrichter sagen.











Der VfB Stuttgart hat im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League eine bittere 1:2-Niederlage gegen den FC Porto kassiert.

Dabei verloren die Schwaben das Spiel in der ersten halben Stunde. Nachdem das Team von Trainer Sebastian Hoeneß gut in die Partie gekommen war, sorgten zwei individuelle Fehler innerhalb von sechs Minuten (21. und 27.) für den Rückstand.

Porto zeigt sich clever, giftig und abgezockt

Deniz Undav sorgte in der 40. Minute zwar noch für den Anschlusstreffer, doch obwohl der VfB in der 2. Hälfte eine couragierte Leistung zeigte, war nicht mehr drin – was auch an der cleveren, giftigen und abgezockten Spielweise der Gäste lag. Dies kam auch bei den Fans im Netz alles andere als gut an – genauso wie die Leistung des Schiedsrichters.

Dabei beginnt der Abend sehr stimmungsvoll:

Die Vorfreude steigt.

Und dann feiert auch noch das Commando Cannstatt seinen 29. Geburtstag – alles Zutaten für ein wahres Fußballfest.

Bereits nach 20 Sekunden enteilt Bilal El Khannouss Thiago Silva. Dieser setzt zur Grätsche an, zieht dann aber zurück. El Khannouss geht ohne Gegnerkontakt zu Boden – und das so spät:

Nach den ersten Minuten konstatieren wir:

Doch dann misslingt Alex Nübel ein Abschlag und Porto ist zur Stelle.

Nicht viel besser stellt sich Jeff Chabot sechs Minuten später an. Ein schwacher Pass landet beim Gegner – und es steht 0:2.

Die Fans so:

Ja gut. Kannst halt nicht jedes verdammte Spiel Geschenke verteilen und hoffen, dass es gut geht. Schade eigentlich, der Anfang war solide. #VfB #VfBFCP — Max ( @maxmagmumpitz.bsky.social) 12. März 2026 um 19:17

Nach den beiden Toren zeigen sich die Porto-Spieler – gelinde gesagt – nicht von ihrer besten Seite.

Da muss man kein Nostradamus sein:

So kann man es auch sehen:

Erinnerungen an die 1:4-Niederlage in der Champions League gegen PSG vom Januar 2025 werden wach.

Doch der VfB fängt sich und die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.

Wer ist unser Hoffnungsschimmer? Genau:

Und was machen die Portugiesen so?

Kriegen die Spieler von Porto nichts zu essen oder warum fallen die immer so schnell um? Wirklich peinlich. #VfBFCP — Philipp S̵c̵h̵i̵l̵PRÜFlĭ̈ng ( @belipe.bsky.social) 12. März 2026 um 19:31

Unterm Strich bedeutet das:

Verstehen wir auch nicht:

Fazit 1. Halbzeit:

Und der Schiedsrichter hat auch nicht seinen besten Tag erwischt.

Doch der VfB kämpft um kommt zum Ausgleich durch Angelo Stiller, oder doch nicht?

Ja, kann man so sagen:

Auch das können wir nachvollziehen:

Und was sagen wir zu dem Auftritt der Portugiesen?

Noch ist nicht aller Tage Abend, denn der VfB Stuttgart hat am kommenden Donnerstag beim Rückspiel in Porto die Möglichkeit, doch noch ins Viertelfinale der Europa League einzuziehen. Mit ein wenig Gift und Galle könnte daraus auch noch was werden. Anpfiff ist um 21 Uhr.