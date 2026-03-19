Fanreaktionen zu FC Porto vs. VfB: „Porto bekommt nur Geschenke von uns unglaublich“

16 Der VfB unterliegt im Europa-League-Rückspiel gegen den FC Porto mit 0:2. Foto: AFP

Im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League hat der VfB 0:2 gegen den FC Porto verloren. So reagierten die Fans in den sozialen Netzwerken auf die Partie.











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Nach der bitteren 1:2-Heimspielniederlage stand der VfB Stuttgart am Donnerstagabend in Portugal unter Druck. Im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League gegen den FC Porto war ein klarer Sieg Pflicht. Doch würde sich die Mannschaft von Sebastian Hoeneß gegen das Team von Francesco Farioli durchsetzen?

Dem VfB war jedenfalls anzumerken, dass er dieses Spiel frühzeitig für sich entscheiden wollte. Die Schwaben starteten dynamisch in die Partie im Estádio do Dragão und hatten bereits in der zweiten Minute eine vielversprechende Chance durch Jeff Chabot. Knapp zehn Minuten später ließ Deniz Undav kurz Hoffnung auf das erste Tor aufkeimen, verfehlte das Tor jedoch um wenige Zentimeter. Und die Fans sahen es schon kommen:

Der @vfb.de hat mehr von der Partie, das Spielglück ist aber eher auf der Seite der Gastgeber. Weiter 1:0. Die zweite Hälfte wird schwer. #FCPVfB — fussballKULTUR ( @fussballkultur.bsky.social) 19. März 2026 um 21:49

Spiel auf ein Tor, selbes fällt aber auf der anderen Seite - bin sehr wütend #FCPVfB — Einwurf ( @kart334.bsky.social) 19. März 2026 um 21:53

Chancen nicht verwertet – und plötzlich ging es ganz schnell in die falsche Richtung: Eine Unachtsamkeit der Stuttgarter in der 21. Minute bestrafte Porto eiskalt – William Gomes traf zur 1:0-Führung. Das ärgerte nicht nur die Spieler. Die Fans waren sich einig: Es lag an der schlechten Chancenverwertung der Schwaben.

Das ist zu einfach. Billiges Tor nennt man das glaube ich. #VfB #FCPVfB — Michael Δ. ( @catenaccio1893.bsky.social) 19. März 2026 um 21:25

Je länger das Spiel dauerte, desto ungeduldiger wurden die VfB-Fans – und forderten keine Spielereien, sondern schnörkellose Effektivität auf dem Platz.

Das ist zu einfach. Billiges Tor nennt man das glaube ich. #VfB #FCPVfB — Michael Δ. ( @catenaccio1893.bsky.social) 19. März 2026 um 21:25

Schaut so aus das Sie bis morgen früh Spielen könnten ohne ein Tor zu erzielen. #VfB #FCPVfB — Michael Δ. ( @catenaccio1893.bsky.social) 19. März 2026 um 22:20

In der Bundesliga gewinnen, international aber verlieren – für manche schien der VfB von einem Fluch verfolgt zu sein.

Unser Europa League Fluch - das Tor ist wiedermal wie vernagelt #FCPVfB — Einwurf ( @kart334.bsky.social) 19. März 2026 um 22:18

Gegen die kompakt stehenden Porto-Spieler fand der VfB kaum ein Durchkommen und manch ein VfB-Fan hoffte auf einen Fehler der Gegner, um den Ausgleich zu erzielen.

Was dem VfB verwehrt blieb, vollendete Porto. In der 72. Minute erzielte der Gegner das 2:0 und besiegelte damit das Aus des VfB in der Europa League.

Schade. 2:0 für Porto. Die Stuttgarter bekommen Ball nicht weg, Froholdt setzt nach und trifft. #FCPVfB — fussballKULTUR ( @fussballkultur.bsky.social) 19. März 2026 um 22:32

Die sind zu gut für uns, nicht viel, aber halt doch. #fcpVfB — SvenSation ( @svensation.ofc1893.de) 19. März 2026 um 22:36

Die VfB-Fans ließen nach dem Aus ihrem Frust freien Lauf und machten klare Schuldige aus.

#FCPVFB #PORSTU Stuttgart spielt keinen Fußball! Die denken wohl, sie wären auf einer Eishockeybahn! Da geht es nur um den Körper! — Nosfa ( @mehrlicht.eurosky.social) 19. März 2026 um 21:37

Andererseits gab es aber auch diejenigen, die die Leistung des Teams trotz der Niederlage anerkannten.

“wir dürfen nicht vergessen woher der VfB kommt” das kann ich nicht mehr hören. Wir sind auf einem anderen Level heute und da muss auch mal mehr gehen #FCPVfB — Einwurf ( @kart334.bsky.social) 19. März 2026 um 22:43

Nach einer kurzen Verschnaufpause geht es für den VfB am Sonntag (22. März) in der Bundesliga weiter. Gegner ist dann der Tabellenzehnte FC Augsburg. Anpfiff ist um 19.30 Uhr – Zeit für Wiedergutmachung!