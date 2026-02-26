Fanreaktionen VfB gegen Celtic: „Wo ist das Abseits? Die Linie ist falsch gezogen?!“

„Wo ist das Abseits? Die Linie ist falsch gezogen?!“

1 Der VfB Stuttgart hat am Donnerstagabend gegen Celtic Glasgow verloren und ist dennoch weiter. Foto: IMAGO/Sportfoto Rudel

Nach dem klaren 4:1 im Hinspiel der Europa League empfing der VfB am Donnerstag Celtic Glasgow in der MHP Arena. Stuttgart verlor das Spiel mit 0:1. So reagierten die Fans.











Mit einem komfortablen Vorsprung ging der VfB Stuttgart am Donnerstagabend in der MHP Arena ins Rückspiel gegen Celtic Glasgow. Vor heimischer Kulisse wollten die Schwaben den nächsten Sieg in der Europa League einfahren. Doch die Partie begann für das Team von Sebastian Hoeneß alles andere als einfach.

Kaum eine Minute war gespielt, da erzielten die Schotten durch Luke McCowan das 1:0 – und in den Sozialen Netzwerken wurde hitzig diskutiert.

Alter wenn wir heir einen auf Dortmund machen raste ich aus #VfBCEL — YaBoyChav ( @yaboychav.bsky.social) 26. Februar 2026 um 18:48

Ooh Celtic macht eins auf Atalanta. Kann witzig werden. #VfB #VfBCEL — Michael Δ. ( @catenaccio1893.bsky.social) 26. Februar 2026 um 18:48

Bitte nicht nach BVB die nächste dt. Lachnummer abliefern #VfBCEL — Einwurf ( @kart334.bsky.social) 26. Februar 2026 um 18:51

In der Folge kämpfte die Mannschaft von Martin O’Neill darum, den Vorsprung zu halten – was ihnen gelang. Zur Pause stand es nämlich 1:0 für Glasgow.

Halbzeit Fazit ohne gehässig zu sein, wie heißt das Spiel das Leweling gerade ausübt? #VfB #VfBCEL — Michael Δ. ( @catenaccio1893.bsky.social) 26. Februar 2026 um 19:33

Der VfB erholte sich zwar vom frühen Rückstand und dominierte das Spiel. Doch trotz mehrerer Chancen wollte kein Tor fallen. In der 16. Minute scheiterte Badredine Bouanani mit einem Distanzschuss am Torwart und auch Jamie Leweling konnte eine gute Chance im Strafraum nicht nutzen. Manch ein Fan zweifelte an einigen VfB-Spielern:

In der 20. Minute leitete Deniz Undav einen Angriff ein, doch der Ball kam nicht beim Mitspieler an. Die Fans wurden immer nervöser, der Ärger über das Team wuchs:

Nach der Halbzeitpause brachte der VfB Stuttgart frische Kräfte: Chris Führich kam in der 46. Minute für Jamie Leweling ins Spiel und hatte direkt eine erste Chance. Doch auch hier fehlte der erfolgreiche Abschluss.

Frust gab es aber auch über die Entscheidungen des Schiedsrichters und den VAR:

Diese gottverdammte Abseits Regel MUSS überarbeitet werden. Das wegen einem Millimeter abseits, das im Spiel überhaupt nicht erkennbar ist, ein Tor aberkannt wird, kann nicht im Sinne des Fußballs sein. Dadurch entsteht kein Vorteil & es ruiniert einfach die Freude am Spiel #VfBCEL — Jo🇪🇺 ( @rijola.bsky.social) 26. Februar 2026 um 20:25

VfB spielt wieder gegen den Endgegner VAR #VfBCEL #VfBVAR — Einwurf ( @kart334.bsky.social) 26. Februar 2026 um 20:22

Ich kann das nicht mehr ernst nehmen. Das ist lächerlich. #VfBCEL — Kurpfälzerle Karone ( @karone.bsky.social) 26. Februar 2026 um 20:19

Nur kurz durften die VfB-Fans jubeln – in der 75. Minute traf Deniz Undav zum Ausgleich, aber das Tor wurde nach einer Überprüfung wieder aberkannt:

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es ein Europa-League-Abend mit zahlreichen Chancen für den VfB war. Am Ende belohnte sich das Team leider nicht selbst. Dennoch, der VfB ist weiter – und das ist alles, was zählt.

Für Stuttgart geht es bereits am Sonntag (1. März) in der Bundesliga weiter: Dann empfängt das Team von Sebastian Hoeneß den Tabellenfünfzehnten VfL Wolfsburg. Anpfiff ist um 15.30 Uhr.