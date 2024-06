Fan Match vor letztem Gruppenspiel: VfB-Fanclub spielt gegen schottische Fan-Nationalmannschaft

1 Im Stadion sind die schottischen Fans eine Macht – auf dem Platz auch? Foto: IMAGO/Sven Simon

Traditionell spielt die schottische Fan-Nationalmannschaft vor den Spielen ihres Teams gegen die Fans der anderen Nation. Die Ungarn allerdings haben kein Fan-Team. Deshalb springt ein VfB-Fanclub ein.











Bevor am Sonntag die schottische Fußball-Nationalmannschaft in Stuttgart auf Ungarn trifft, müssen die Fans ran. Üblicherweise tritt die Fan-Nationalmannschaft der „Tartan Army“, wie sich die Schottland-Fans nennen, vor den Spielen ihrer Jungs auf die Fans des Gegners. Weil die Ungarn aber kein Fan-Team haben, kommt der VfB Stuttgart ins Spiel. Genauer gesagt der Fanclub „Schlierbachpower ´97 Neuler“. Als Gewinner der Fanclubmeisterschaft treten sie in Weilimdorf gegen die Schotten an.

Anpfiff auf der Sportanlage Fasanenwald des TSV Weilimdorf (Giebelstraße 66) ist am 23. Juni um 12 Uhr.

Auch der VfB selbst wird laut Pressemeldung beim Fan Match mit einer kleinen Überraschung vertreten sein. Das Spiel selbst wird im Elf-gegen-Elf über 90 Minuten ausgetragen, auch ein Schiedsrichtergespann vom Württembergischen Fußballverband (WFV) ist vor Ort dabei. „Der Fokus wird aber laut den Schotten ganz klar auf der Freundschaft und dem Bier danach liegen“, schreibt der Fanclub Schlierbachpower auf seiner Website. Der Eintritt ist kostenlos.

Bei aller Freundschaft sollten die VfB-Fans gewarnt sein. Denn die deutschen Fans holten sich bei ihrem Spiel gegen die Tartan Army eine ordentliche Packung ab. Im Gegensatz zu ihren Profis demontierten die Schottland-Fans ihre Gegner am Tag vor dem Eröffnungsspiel mit 6:1.

Anreise

Stadtbahn

Vom Hauptbahnhof geht es mit der U6 Richtung Gerlingen bis zu Haltestelle Giebel. Von dort sind es fußläufig in fünf bis zehn Minuten zum Vereinsgelände.