14 Matthias Kalafatis ist VfB-Fan aus ganzem Herzen. Unsere Bildergalerie gewährt Einblick in seine Sammlung. Foto: Baumann

VfB-Fan Matthias Kalafatis sammelt aus Leidenschaft. Mehr als 1000 Trikots seines Lieblingsvereins hat der Schorndorfer mittlerweile zusammengetragen. Darunter sind viele Raritäten – eine davon liegt in einem Tresor.

Schorndorf - „Es sind 1142 Trikots. Wir haben sie erst vor Kurzem gezählt“, sagt Matthias Kalafatis und lächelt stolz. Der Fan des VfB Stuttgart steht zwischen den Billardtischen seiner Kalaluna-Sportsbar in Schorndorf, sie ist einer von 35 offiziellen VfB-Fantreffs in ganz Deutschland. Vor Kalafatis liegt der Ausschank, links davon eine Bowlinghalle, und um ihn herum erstreckt sich ein Meer aus Trikots. Mehr als 1000 sind es also. Sie alle sind vom VfB. Normalerweise, sagt der 51-jährige Sammler, hingen viele von ihnen fein säuberlich eingerahmt an den Wänden. Für die Inventur habe er jedoch die meisten Trikots heruntergeholt oder aus dem Keller hochgebracht.