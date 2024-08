Familienzentrum St. Martin in Denkendorf: Ein Ort der Begegnung für Familien

Familienzentrum St. Martin in Denkendorf

1 Ingrid Bondorf (links) und Teresa Bühr kümmern sich maßgeblich um den Betrieb und das Angebot des Denkendorfer Familienzentrums St. Martin. Foto: /Ulrike Rapp-Hirrlinger

Im Gemeindehaus der Katholischen Kirchengemeinde St. Johann Baptist in Denkendorf entsteht das Familienzentrum St. Martin. Diese soll nach den Sommerferien mit den ersten Angeboten starten











Den Plan, Familien stärker zu unterstützen, hegte die katholische Kirchengemeinde schon länger. Da kam es gerade recht, dass die Diözese Rottenburg-Stuttgart die Weiterentwicklung von weiteren zehn Kindertagesstätten zu Familienzentren finanziell fördert. Und so machte man sich auf den Weg, den von der katholischen Kirchengemeinde getragenen Kindergarten St. Martin in Denkendorf zu einem Familienzentrum auszubauen. Die Sozialarbeiterin Teresa Bühr ist die Koordinatorin. Ihr zur Seite steht Ingrid Bondorf. Die Mitarbeiterin im Pastoralteam der Seelsorgeeinheit Neuhausen-Denkendorf hat viel Erfahrung in der Familienbildung und Quartiersarbeit.