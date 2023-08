1 Zu einem Familienstreit mit Alkohol und Körperverletzung kam es in Neckartailfingen (Symbolbild). Foto: imago//. Schauhuber

Der 26-Jährige verhielt sich auch gegenüber anderen Familienmitgliedern sowie der hinzugerufenen Polizei aggressiv. Offenbar spielte bei dem Streit Alkohol eine Rolle. Zu den Hintergründen verlautbarte bislang nichts.















Zu mehreren Straftaten, darunter Körperverletzung und Beleidigung, ist es am Freitagabend kurz nach 20 Uhr im Zusammenhang mit einem Familienstreit in einem Mehrfamilienhaus in Neckartailfingen gekommen. Der 26-jährige Sohn der Familie attackierte seine Mutter und verhielt sich gegenüber seinem Vater und seinen beiden jüngeren Schwestern aggressiv. Nachdem die Polizei alarmiert worden war, wurden die hinzugezogenen Streifenwagenbesatzungen beim Versuch, den Streit zu schlichten und den Sachverhalt aufzunehmen, durch ein alkoholisiertes Familienmitglied mit nicht zitierfähigen Worten beleidigt. Der 26-Jährige musste aufgrund seines weiterhin aggressiven Verhaltens in Gewahrsam genommen werden. Im Zuge dessen bespuckte er einen Polizeibeamten. Zu den Hintergründen des Streits machte die Polizei keine Angaben.