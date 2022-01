1 Die Lebens- und Familienformen sind heute vielfältiger als früher – sagt die Direktorin des Bonner Instituts für Deutsches, Europäisches und Internationales Familienrecht. Foto: dpa/Peter Kneffel

Die Einführung einer Verantwortungsgemeinschaft für Paare, Freunde und Wahlverwandte hat nichts mit einer Art Ehe für Unentschlossene zu tun, sagt die Bonner Familienrechtsexpertin Nina Dethloff.















Berlin - Frau Professorin Dethloff, die Ampel will den Rechtsrahmen für eine Verantwortungsgemeinschaft schaffen. Das klingt nach einer Art Ehe für Unentschlossene. Was bedeutet so ein Bund?