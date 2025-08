Familiennamen in Filderstadt: Diese Namen gibt es in Filderstadt besonders oft

1 Florian Schweizer aus Sielmingen trägt einen Nachnamen, der in dem Filderstädter Ortsteil oft vorkommt. Foto: Caroline Holowiecki

Warum trifft man in Filderstadt so viele Briems, Schweizers, Weinmanns und Albers? Und wie fühlen sich jene, die diese einzigartigen Allerweltsnamen tragen?











Link kopiert

Alles Müller, oder was? Etwa 700 000 Personen in Deutschland sollen so heißen; Platz eins bei den Familiennamen. Herr und Frau Müller gibt es freilich auch in Filderstadt, hier stechen allerdings auch andere Namen hervor. Man liest sie häufig, man hört sie häufig, und irgendwie kennt jede und jeder in der Stadt mindestens eine Person, die so heißt. Mitte Juni gab es in Filderstadt zum Beispiel 149 Briems, 350 Weinmanns und 366 Albers, jeweils inklusive Doppelnamen und Abwandlungen.