Familienmesse in Esslingen: „Fam-Fair“ feiert Premiere mit Zauberer und Workshops

1 Die Messe für Familien findet im Econvent statt. Foto: Fam-Fair

Premiere in Esslingen: Die „Fam-Fair" bietet Familien handgefertigte Produkte, Workshops und Zaubershows. Welche Überraschungen die Messe noch bereithält.











Link kopiert

Eine neue Messe mit regionalen handgefertigten Produkten, Dienstleistungen und Vorträgen für Familien findet an diesem Samstag. 7. Februar, in Esslingen statt. Die „Fam-Fair“ läuft von 11 bis 17 Uhr im Econvent in der Ritterstraße 16.

Die Messe richte sich an Familien in allen Phasen, von der Schwangerschaftszeit bis hin zum Alltag mit älteren Kindern, teilen die Veranstalterinnen mit. Neben zahlreichen Ständen werden Workshops und interaktive Aktivitäten angeboten. Es kommt unter anderem ein Zauberer, der den Kindern Tricks beibringt und um 14 und 16 Uhr Vorführungen macht. Bei Mitmachaktionen können die Besucher unter anderem Taschen bemalen oder tanzen und es gibt kurze Impulsvorträge zu Themen wie gesunder Schlaf, kritische Inhaltsstoffe in Pflegekosmetik und gewaltfreie Kommunikation.

Familienmesse in Esslingen soll regionale Unternehmen unterstützen

Entwickelt wurde das Konzept von Carolin Wurster und Michelle Langner. In Esslingen werden sie von Miriam Hurtig, Tanja Alber und Christina Klumpp unterstützt. Die Veranstalterinnen haben eigener Aussage zufolge nicht nur eine Leidenschaft für Kindern, sondern wollen mit der Messe auch lokale Kleinunternehmen sowie Dienstleister vor Ort unterstützen. „In den letzten Jahren wurde uns bewusst, was für eine unfassbar große Vielfalt an kleineren regionalen Unternehmen es bei uns gibt.“ Gerade diese kleinen Geschäfte und Dienstleister hätten es jedoch in der aktuellen Zeit oftmals schwer.

Es gab schon mehrere Veranstaltungen in ganz Deutschland, in Esslingen findet die „Fam-Fair“ zum ersten Mal statt. Der Eintritt kostet zwei Euro für Erwachsene.