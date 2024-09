Familienfreundliches Café in Nürtingen: Kaffee und Kuchen mit Blick aufs Bällebad

Familienfreundliches Café in Nürtingen

1 Desirée Portale-Marin und Simon Marin aus Nürtingen haben selbst vier Kinder und wollen einen Ort schaffen, an dem sich Kinder und Eltern gleichermaßen wohlfühlen. Foto: /C. Holowiecki

Hier ist toben ausdrücklich erwünscht: Am 7. September eröffnet in Nürtingen das Café Incanto. Im neuen Lokal mit großer Spiellandschaft sollen Kinder und Eltern gleichermaßen auf ihre Kosten kommen.











Mama, guck mal! Papa, ich muss aufs Klo! Mama, dies, Papa, das. Für Eltern klingt das alles vollkommen normal, auch im Café oder im Restaurant. Andere Gäste jedoch fühlen sich mitunter durch den Trubel gestört – eine schwierige Situation für alle Beteiligten. Desirée Portale-Marin aus Nürtingen weiß nur zu gut, dass gerade in der Gastronomie manchmal Welten aufeinanderprallen. Sie und ihr Mann Simon Marin haben vier gemeinsame Kinder zwischen zwei und zehn Jahren. „Sobald ich mit meinen vier Kindern auftauche, merkt man die Blicke“, sagt sie. Zumal: In den meisten Cafés oder Restaurants langweilten sich die Kids. Geboten sei für junge Gäste in der Regel wenig. Die 32-jährige Mama sagt, sie habe schon viele Einrichtungen getestet, zumeist gebe es nur „kleine trostlose Spielecken. Da sind die Kinder nach fünf Minuten fertig“.