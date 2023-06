1 Mit dieser großen Spekulatiusform hat schon der Großvater von Bettina Zeiß gebacken Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Was wird in Familien weitergegeben? Wir stellen Familienerbstücke vor. Heute: Bettina Zeiß und ihre ungewöhnliche Spekulatiusform.















Link kopiert

Dass Feingebäck eine Fülle von Geschichten birgt, weiß man, seit Marcel Proust in seinem Großroman „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ beim Genuss einer in Tee getunkten Madeleine unversehens in seine Kindheit zurückversetzt wird. Was dem französischen Romancier Combray in der Normandie, das ist Bettina Zeiß die Gemeinde Havixbeck im Münsterland. Ihr Erinnerungsgebäck sind Spekulatius und eine für deren Herstellung verwendete Backform.