So kommt die Palmischbirne in die Flasche

7 Matthias Aichele mit seiner modernen Brennanlage im Laden in Nellingen. Foto: Ines Rudel

Die Aicheles brennen für ihre Familientradition: Schon der Großvater verarbeitete einst Streuobst zu Schnäpsen. Vor einigen Jahren ließ Matthias Aichele das hochprozentige Geschäft wieder aufleben. Hier erklärt er, worauf es beim Brennen ankommt.















Mit seinem Opa Helmut hat Matthias Aichele schon als Schüler auf den Streuobstwiesen mitgearbeitet. „Die Früchte zu pflegen und zu ernten, das macht mich glücklich.“ Wenn die Äpfel und Birnen reif waren, sagte der Junge zu seinen Eltern: „Schule ist ja schön, aber dafür habe ich eigentlich gar keine Zeit.“ Auch sein Bruder Andreas arbeitet in dem Familienunternehmen mit, das die Aicheles seit 2020 in ihrer eigenen Brennerei in Nellingen in der Wilhelmstraße 6 betreiben.