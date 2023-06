1 Wenn Doris Ziebritzki die kleinen Kunstwerke betrachtet, in denen Esslinger Kinder ihr ganz persönliches Familienbild zu Papier brachten, kann die neue Leiterin der Esslinger Familienbildungsstätte nur staunen über die sehr unterschiedlichen Perspektiven. Foto: Roberto Bulgrin

Die Esslinger Familienbildungsstätte (FBS) will dazu beitragen, „dass der Alltag in Familien gelingt“. In einem Malwettbewerb haben 108 Esslinger Kinder gezeigt, was sie unter Familie verstehen. Die Bilder geben der FBS wichtige Hinweise für ihre künftige Arbeit.















Wenn Kinder malen, geben sie in ihren Bildern oftmals Einblick in ihre Seelen. Sie können ihrer Fantasie freien Lauf lassen und ihre Weltsicht dokumentieren. Und auch wenn man nicht jedes Kinderbild voreilig interpretieren, sondern stets auch dahinter blicken sollte, können sich beim genauen Hinschauen interessante Perspektiven eröffnen. Zum Tag der Familie hatte die Esslinger Familienbildungsstätte (FBS) Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren zu einem Malwettbewerb eingeladen: In ihren Bildern sollten sie zeigen, was „Familie“ für sie ganz persönlich bedeutet. Die Resonanz war riesengroß – 108 Arbeiten wurden eingesandt. Mehr noch als die Zahl sind jedoch die Beiträge bemerkenswert. „Die Bilder zeigen, wie vielfältig sich Familien heute darstellen“, erklärt Doris Ziebritzki, die neue Leiterin der FBS. Für sie und ihr Team bieten die Beiträge auch interessante Hinweise für die künftige Arbeit der Familienbildungsstätte.