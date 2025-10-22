Familienbetrieb Mink in Stuttgart: „Manche kommen mit Krücken rein und gehen ohne raus“
6
Sie geben Menschen ihre Mobilität zurück: Vater Günther Mink (links) und Sohn Marian Mink Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Wer die Traditionsfirma Mink in Stuttgart aufsucht, leidet oft an schweren Fehlstellungen der Füße. In der Werkstatt des Betriebs entstehen Schuhe und Einlagen, die Leben verändern.

Eine Mitarbeiterin greift das Leder mit der Zange und zieht es über den Leisten. Mit geübten Handgriffen befestigt sie den Schaft des Schuhs mit kleinen Nägeln – „Zwickstiften“, wie sie im Fachjargon heißen. Rundherum wird der sogenannte Schaft, also das Oberteil des Schuhs, auf diese Weise mit der Brandsohle verbunden.

