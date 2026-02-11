Familien in Stuttgart: Bürgermeisterin stimmt auf weitere Einschnitte ein – „Seien Sie realistisch!“

Bürgermeisterin stimmt auf weitere Einschnitte ein – „Seien Sie realistisch!“

Viel Kritik hat es in den vergangenen Wochen an den Haushaltsbeschlüssen gegeben. Nun hat Bürgermeisterin Isabel Fezer noch einmal klar Stellung bezogen.

In Zeiten knapper Kassen brauche Stuttgart eine intelligente Mangelwirtschaft – und Zuversicht. Alles andere sei eine Kapitulation, so Isabel Fezer in einer leidenschaftlichen Rede.











Viel ist in den vergangenen Wochen über die Auswirkungen der im Haushalt beschlossenen Kürzungen in der Kinder- und Jugendhilfe sowie bei den Schulen diskutiert worden. Auch die Mitglieder des Schulbeirats sparten in ihrer Sitzung am vergangenen Dienstag nicht mit Tadel: Wenig Geld für Schulsanierungen, höhere Elternbeiträge für Schulessen und Nachmittagsbetreuung sowie Einsparungen im Ganztag waren nur drei von vielen Kritikpunkten.