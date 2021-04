Familien in Stuttgart

1 Kein Platz für Großfamilien in Stuttgart (v. l.): Rosanna, Linda, Alexander, Ricarda, Philippa und Leslie Klitzke mit der mobilen Versorgungseinheit für Philippa Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Große Familien mit behinderten Kindern kommen in der Wohnbedarfsanalyse der Stadt nicht vor. „Für die betroffenen Familien ist die Frage aber existenziell“, sagt der Vater einer sechsköpfigen Familie und einer schwerstbehinderten Tochter.

Stuttgart - Das Piepen nervt. Vor allem nachts. Aber so sehr sich Rosanna, Linda und Ricarda auch an die Geräusche der lebenswichtigen Apparaturen ihrer Schwester Philippa gewöhnt haben, mit der Unterbrechung des Schlafs durch die Nachtschwester werden sich die Kinder und ihre Eltern wohl nie richtig arrangieren. Es ist für alle eine Bürde. Aber alle wissen, sie tragen die Last gemeinsam. Für Philippa und mit Philippa.