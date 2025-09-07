Familien in Ostfildern: Spaß in den Ferien – Neue Attraktionen für Spielplätze

1 Auf dem Campus-Spielplatz in Nellingen gibt es jetzt einen Kletterwürfel. Foto: Maren Lösel

Mit neuen Spielgeräten wertet die Stadt Ostfildern die Spielplätze in den Stadtteilen auf. In Scharnhausen ist ein neuer Platz in Planung.











Um Kindern Lust auf Spiel und Bewegung zu machen, hat die Stadt Ostfildern ihre Spielplätze modernisiert. Im Neubaugebiet Ob der Halde in Scharnhausen wird derzeit ein neuer Spielplatz geplant. Besonders beliebt sind die Wasserspielplätze in den Stadtteilen. Wegen der Wasserknappheit bittet die Stadt da um einen bewussten Umgang mit der wertvollen Ressource.

In Ruit hat die Stadt im Bereich der Grünen Mitte einen neuen Sandbereich anlegen lassen. Da dürfen sich vor allem kleinere Kinder mit ihren Familien vergnügen. Im Scharnhauser Park gibt es jetzt im Baumhain eine große Maxischaukel sowie eine neue Kombischaukel mit Vogelnest und zwei klassischen Schaukeln.

Die Kinderaktivwerkstatt lädt neben dem Fliegerspielplatz zum Spielen ein. Foto: Horst Rudel

In Nellingen ist der Campus-Schulhof der Realschule modernisiert worden. Da kommen auch ältere Kinder und Jugendliche auf ihre Kosten. Hier gibt es jetzt eine große Seilnetzpyramide, ein Kletterwürfel, Tischtennisplatten und zwei Basketballständer. Auch der Schulhof des Heinrich-Heine-Gymnasiums erhielt mit einer Mikadowippe und zwei kleinen Trampolinen neue Impulse. In Nellingen wurde im Juni der rote Allwetterplatz an der Riegelhofturnhalle saniert.

Weitere Projekte sind in Planung. In der Gottlieb-Göz-Straße in Scharnhausen wird ein in die Jahre gekommenes Spielgerät durch ein modernes Kombinationsspielgerät ersetzt. An der Wasenäckerschule in diesem Stadtteil entsteht ein Balancierparcours.

Müll ist ein Problem auf Ostfilderns Spielplätzen

Ein großes Anliegen ist der Stadt auch das Thema Sauberkeit. „Müll ist da ein großes Problem. „Die Spielplätze sollen für alle Kinder sichere und saubere Orte bleiben“, sagt Margarete Fässler, die bei der Stadt für die Spielplätze zuständig ist. Sie wünscht sich, dass Familien ihre Mülltüten mitbringen und die Abfälle dann richtig entsorgen.

Auch inklusive Spielelemente finden sich auf einigen Spielplätzen im Stadtgebiet. So gibt es im Scharnhauser Park auf dem Spielplatz Baumhain spezielle Spielgeräte für Kinder mit Behinderungen. Am Fliegerspielplatz lädt ein unterfahrbarer Sandtisch dazu ein, dass alle Jungen und Mädchen gemeinsam spielen können.