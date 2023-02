Familien in Bernhausen

1 Was tun, wenn der Kindergarten von einem Tag auf den anderen schließt? Homeoffice ist eine Möglichkeit – aber keine Dauerlösung. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Vergangene Woche hat die Krippe des Kinderhauses Neuhäuser Bach in Bernhausen wegen Personalmangels geschlossen, nun ist das komplette Haus zu. 80 Familien sind betroffen. Warum hat sich die Situation derart zugespitzt? Und was tut die Stadt?















Die E-Mail kommt am frühen Abend des 8. Februar. „Schließung Kinderhaus ab 09.02.2023“, steht im Betreff. Der viergruppige Kindergarten im Kinderhaus Neuhäuser Bach in Bernhausen ist zu. Von einem Tag auf den anderen haben etliche Familien keinen Betreuungsplatz mehr für ihre Kinder. Dabei war erst Tage zuvor die viergruppige Krippe in dem Komplex bis auf Weiteres geschlossen worden. Ein Teil der 29 Krippenkinder konnte auf andere Einrichtungen verteilt werden, die größeren blieben im Kindergarten Neuhäuser Bach. Jetzt ist das gesamte Haus zu. „Es sind 80 Elternpaare betroffen“, sagt Christoph Traub, der Oberbürgermeister.