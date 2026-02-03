Familien in Aichwald: Carrera-Race-Days – Familienspaß an der Mini-Rennstrecke

1 Die Carrera-Rennstrecke im Wohnzimmer fasziniert Kinder seit Generationen. Foto: dpa

Mit Rennautos im Wohnzimmer spielen, das fasziniert Kinder wie Erwachsene seit Generationen. Die evangelische Kirche in Aichwald will mit dem beliebten Freizeitvergnügen Gemeinschaft schaffen. Im Gemeindehaus in Aichelberg in der Schurwaldstraße 49 sind Jung und Alt am Wochenende zum Mitmachen eingeladen.

Eltern, die in der kirchlichen Jugendarbeit engagiert sind, haben das Projekt in der Corona-Zeit gestartet. „Anfangs waren wir fünf Familien, jetzt kommen immer mehr Leute“, sagt Kirchengemeinderat Andreas von Scholz. Inzwischen findet das Projekt regelmäßig statt. Am 7. und 8. Februar treffen sich wieder Fans der Carrera-Rennbahn. Los geht es am Samstag um 14 Uhr mit den freien Rennen. Bis 17 Uhr darf sich jede und jeder mal mit denn schnellen Flitzern versuchen. Danach ist die Anmeldung zum Grand-Prix möglich.

70 Meter Carrera-Rennbahn in Aichwald

Weiter geht es am Sonntag um 10 Uhr, der mit einem modernen Lighthouse-Gottesdienst in der Feldkirche in Aichelberg beginnt. Danach lädt die evangelische Kirche zum sogenannten Ständerling mit Getränken ein. Wer mag, darf dazu Essen beisteuern. Die flotten Flitzer drehen dann wieder von 12 bis 14.30 Uhr ihre Runden. Um 14.45 Uhr steht der Grand-Prix auf dem Plan.

„Wir möchten mit dem Projekt gerade junge Familien erreichen“, sagt Andreas von Scholz. Der Familienvater, der sich in der Gruppe „Impulse für Gemeinsames Leben in der Evangelischen Kirche Aichwald“, kurz: Igel, engagiert, freut sich auch das Gemeinschaftserlebnis und auf schöne Begegnungen beim gemeinsamen Spiel. Für Zaungäste, die einfach nur zuschauen wollen, gibt es Hot Dogs, Getränke und oder Kuchen. Dass die Rennbahnen mit den schnellen Flitzern im Mini-Format Generationen zusammenbringen, findet Andreas von Scholz besonders schön.

„Anfangs haben wir einfach unsere Rennbahnen von zuhause mitgebracht“, erinnert sich der Initiator. Inzwischen bauen er und die anderen Familien die Strecke immer weiter aus: „Inzwischen sind wir bei 70 Metern angelangt.“ Mehr gehe auch nicht in die Räume im Gemeindehaus. Kinder ab zehn Jahre dürfen alleine kommen; kleinere Kinder sind nur in Begleitung Erwachsener erlaubt. Der Eintritt ist frei. Mitmachen ist nur in Hausschuhen möglich.