Familie in Leinfelden-Echterdingen: Noel hat eine seltene Autoimmunkrankheit – „Es war ein Schlag ins Gesicht“

Noel hat eine seltene Autoimmunkrankheit – „Es war ein Schlag ins Gesicht“

1 Noel Pretor und seine Mutter Nicole auf dem Fußballplatz – dort will er wieder hin, wenn es ihm besser geht. Foto: Markus Brändli

Als Noel Pretor aus Leinfelden-Echterdingen krank wurde, begann die lange Wartezeit auf eine Diagnose. Denn: Seine Erkrankung ist sehr selten, und wird von vielen Ärzten nicht erkannt.











Wenn das eigene Kind krank wird, dann trifft das viele Eltern meist noch mehr, als wenn sie selbst krank wären. So geht es auch Nicole Pretor: Seit etwas mehr als einem Jahr sorgt sie sich um ihren Sohn Noel. Angefangen hat es im Januar 2025, als der 14-Jährige merkte, dass er beim Fußballtraining nicht mehr so schnell rennen konnte. „Irgendwann konnte ich nur noch joggen, und irgendwann selbst das nicht mehr“, erinnert er sich. „Die Kraft hat gefehlt. Ich konnte nur noch schwankend laufen.“ Dazu kamen Gesichtslähmungen. „Ich konnte nicht mehr richtig lachen“, sagt Noel.