Familie aus Bad Rappenau bangt: Seit neun Monaten verschwunden – dementer Vater verzweifelt gesucht

1 Wer hat Nuh Pektas gesehen? Foto: Priva/t

Am 11. Juli ist Nuh Pektas, an Demenz und Diabetes erkrankt, aus einer Tagespflege in Bad Rappenau weggelaufen. Die Familie hat die Suche bis heute nicht aufgegeben. Die Unwissenheit, was aus dem heute 80-Jährigen geworden ist, belastet sie immens.











Ahcik Gündüz denkt jeden Tag an ihren Vater. Jeden Tag fragt sie sich, wo er nur sein kann. Und ob er noch lebt. Es ist vor allem die Ungewissheit, die ihr zusetzt. Denn seit neun Monaten fehlt von Nuh Pektas jede Spur. Am 11. Juli ist der an Demenz erkrankte damals noch 79-Jährige aus der Tagespflege eines Seniorenstifts in Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) weggelaufen – und nie mehr aufgetaucht. „Wir wissen nicht, wie wir das verarbeiten sollen“, sagt Ahcik Gündüz und spricht damit für die gesamte Familie.