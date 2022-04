1 Bei einem Mann in Möhringen rufen Betrüger an und behaupten, von der Polizei zu sein. Foto: Eibner-Pressefoto/Fleig (Symbolbild)

Kurz vor der Geldübergabe hat die Polizei am Mittwoch einen Betrugsversuch in Möhringen stoppen und einen Geldboten einer Bande festnehmen können. Der Tatverdächtige kam in Untersuchungshaft.

Ein 80-jähriger Mann war am Mittwoch gegen 11.30 Uhr mit der Betrugsmasche „Falsche Polizisten“ angerufen worden. Die Betrüger behaupteten, sie seien von der Polizei und es sei in seiner Nachbarschaft in der Märchensiedlung sei ein Einbrecher festgenommen worden. Dieser habe einen Zettel mit der Adresse des Mannes dabei gehabt, er sei als nächstes Opfer auserkoren. Die Anrufer übten mit ihrer Geschichte und psychologischen Tricks so viel Druck auf den 80-Jährigen aus, dass er ihnen glaubte. Er ließ sich sogar davon überzeugen, dass auch sein Geld auf der Bank nicht mehr sicher sei. Der Mann ließ sich dazu bewegen, mehrere Tausend Euro abzuheben. Die Polizei konnte rechtzeitig alarmiert werden, bevor der Mann das Geld einem Boten übergab. Der Kurier war jedoch schon in der Wohnung des Opfers, als die Einsatzkräfte zugriffen. Der 43-jährige Tatverdächtige kam auf Antrag der Staatsanwaltschaft vor einen Haftrichter, der einen Haftbefehl erließ.

In der Wohnung des Tatverdächtigen findet die Polizei auch Drogen

Nach der Festnahme durchsuchte die Polizei mit richterlichem Beschluss die Wohnung des 43-Jährigen, der als Bote angeheuert hatte. Dort fanden die Ermittelnden unter anderem teure Uhren, mehrere Handys und mehr als ein Kilogramm Marihuana.

Die Polizei warnt immer wieder vor der Masche: Wer Anrufe von vermeintlichen Polizisten bekommt, soll am besten sofort auflegen und die richtige Polizei über den Notruf 110 anrufen. Die echte Polizei würde im Fall einer Bedrohung – wie der Geschichte vom angeblich bevorstehenden Einbruch – niemals telefonisch die Übergabe möglicher Beute fordern. Bei Geldforderungen am Telefon, die angeblich von echten Behörden wie der Polizei kommen, solle man grundsätzlich skeptisch sein. Denn solche Geldforderungen würde die Polizei nicht stellen, auch würde sie keine Wertsachen zur Aufbewahrung abholen – auch eine Variante der Betrugsmasche.