Falsche Polizisten in Pforzheim

1 Die Betrüger gaben sich als Polizisten aus. (Symbolfoto) Foto: picture alliance / dpa/Julian Stratenschulte

Eine Frau ist in Pforzheim Opfer von Betrügern geworden. Falsche Polizisten machten ihr weis, ihr Sohn habe jemanden totgefahren. Die Seniorin glaubte dies und wurde um fast 100 000 Euro gebracht.















Falsche Polizisten haben am Mittwoch in Pforzheim fast 100 000 Euro erbeutet. Laut Polizeiangaben machten die Betrüger einer Frau weis, ihr Sohn habe jemanden totgefahren. Sie forderten am Telefon eine hohe Kaution, weil ihr Sohn ansonsten ins Gefängnis komme.

Unter Druck holte die Frau fast 100 000 Euro aus ihrem Bankschließfach. Die falschen Polizisten riefen ihr ein Taxi, mit dem sie zur Übergabe am Pforzheimer Hauptbahnhof fuhr. Erst als die Frau, die laut Polizei zwischen 60 und 70 Jahre alt ist, später mit ihrem Sohn telefonierte, flog der Betrug auf.