1 Im Kreis Esslingen haben Unbekannte ein Flugblatt mit teils unwahren Aussagen verteilt. Foto: Roberto Bulgrin

In verschiedenen Kommunen im Kreis Esslingen sind Flugblätter aufgetaucht, die davor warnen, einen Mund-Nasenschutz zu tragen. Doch was ist an den Behauptungen dran?

Kreis Esslingen - Das Tragen eines Mund-Nasenschutzes schwäche das Immunsystem, biete keinen Schutz vor Viren und führe zum Kreislaufkollaps – mit diesen und weiteren Aussagen wurde der pensionierte Lehrer Alfred Hottenträger aus Hohengehren konfrontiert, als er zu Beginn der Woche gegen 10 Uhr in seinen Briefkasten schaute. Unbekannte hatten ein Flugblatt eingeworfen. In anderen Kreisgemeinden – so beispielsweise in Ostfildern und Wernau – sind in der Zwischenzeit die gleichen Zettel aufgetaucht.