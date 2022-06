6 Ohne vollständige Schutzausrüstung geht auf dem Woodpecker-Trail nichts – zu gefährlich. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Einfach mal wieder die geistige Reset-Taste drücken und die körpereigene Endorphin-Maschine in den oberen Drehzahlbereich jagen. Wir haben fünf aufregende Ausflugsziele in Stuttgart gesucht.















Entspannung und Ruhe nach dem Feierabend – schön, aber manchmal möchte man genau das nicht. Nach einem langweiligen Tag im Büro oder nach Stress mit Familie oder Arbeit, steht einem oft nicht der Sinn nach chillen am Neckar, einer idyllischen Radtour oder einem Museumsbesuch, sondern nach Action. Mal richtig Frust abbauen und an die eigenen Grenzen gehen. Wir haben fünf spannende Ausflugstipps in Stuttgart gesammelt, bei denen einem garantiert nicht langweilig wird.

Fallschirmspringen

Der Sprung aus dem Flugzeug ist fast schon der Klassiker auf jeder Bucket-List. Also wieso nicht einfach mal ins Abenteuer stürzen? Eine Sache erledigt, die man abhaken kann. Danach weiß man auch, was am schnellsten ist: der freie Fall, der eigene Puls oder der Adrenalinspiegel, der nach oben schießt. In Stuttgart gibt es mehrere Anbieter, die Tandemsprünge mit erfahrenen Fallschirmspringern anbieten.

Tandemsprünge gibt es bei: Skytandem, Klaus Renz-Fallschirmshow und Aeroclub-Stuttgart

Kart-Fahren

Die kleinsten Brüder der Formel 1-Boliden sind wohl Go Karts. Allerdings bedeutet kleiner nicht gleichzeitig langweilig. Durch die geringe Größe der Flitzer hat man das Gefühl, fast auf der Rennbahn zu sitzen, während man über die Piste fliegt. In Stuttgart Untertürkheim kann man bei Kart-o-Mania die Rennstrecke für Gruppen bis maximal 14 Personen für jeweils 30 Minuten exklusiv buchen. Natürlich kann man auch in kleineren Gruppen für jeweils neun Minuten frei fahren. Es ist aber empfehlenswert, vorher auf der Internetseite zu schauen, ob die Bahn bereits exklusiv gebucht wurde. Kinder ab einer Körpergröße von 1,30 Meter dürfen hier erste Rennerfahrungen sammeln.

Mountainbiken

Ein andauerndes Streitthema in und um Stuttgart sind illegale Mountainbike-Trails. Als Pilotprojekt wurden der Arizona-Trail und der Indiana-Jones-Trail in Botnang sowie der Klabuster-Trail in Kaltental für Mountainbiker vorerst freigegeben. Bei Stuttgart-Degerloch gibt es zudem noch die Downhill-Strecke „Woodpacker-Trail“. Mit einem Höhenunterschied von 120 Metern und 27 verschiedenen Hindernissen ist die Strecke nur mit voller Schutzausrüstung und einem technisch einwandfreien Mountainbike befahrbar. Das Mindestalter beträgt 14 Jahre.

Mehr dazu: Woodpecker-Trail

Paintball

Paintball ist nicht nur actionreich, sondern auch wirklich anstrengend. Zwei Teams spielen gegeneinander und versuchen sich mit sogenannten Markern zu treffen – was mit ziemlicher Sicherheit blaue Flecken hinterlassen wird. Wer getroffen wird, fliegt raus. Immer in Bewegung und auf der Suche nach der nächsten Deckung, schießt nicht nur der Puls, sondern auch das Adrenalin in die Höhe. Ein Anbieter in Stuttgart ist PowerPaint.

Nur mit der eigenen Muskelkraft eine Steilwand zu erklimmen, erfordert nicht nur volle Konzentration, man sollte auch schwindelfrei sein. Wer das Gefühl kennt, wenn 15 Meter über dem Boden die Unterarme anfangen zu brennen und einen die Kräfte zu verlassen drohen, weiß, wie wichtig das Vertrauen in seinen Sicherungspartner und das Equipment ist. Wer unter Höhenangst leidet, kann einfach Bouldern gehen. Dabei klettert man ohne Sicherung nur wenige Meter über dem Boden. In Stuttgart gibt es zahlreiche Möglichkeiten, sich in dieser Sportart zu versuchen.

Zu den Anbietern: Kletterzentrum Stuttgart, Boulderhalle Vels, Cityrock und Rockerei

