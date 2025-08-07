Fall Luca S. aus Esslingen: Waffenexperte nährt Zweifel an Darstellung der Staatsanwaltschaft

1 Blumen an der Trauerstelle für Luca S. in Esslingen. Der Waffenexperte Lars Winkelsdorf (rechts) sagt: Wahrscheinlich hätte es nicht soweit kommen müssen. Foto: Ines Rudel/privat

Der Waffenexperte Lars Winkelsdorf wirft den Ermittlern Fehler bei der Bewertung der Waffe vor, mit der Luca S. getötet wurde. Die Staatsanwaltschaft bleibt bei ihrer Sicht der Dinge.











Link kopiert

Nachdem die Staatsanwalt Heilbronn vor wenigen Wochen zu dem Ergebnis gekommen war, dass im Fall Luca S., der im November 2024 in Esslingen in der Straße Am Kronenhof erschossen worden war, keine Behördenversäumnisse vorliegen würden, werden Zweifel an dem Prüfvorgang laut. Der Waffenexperte Lars Winkelsdorf, der unter anderem im Bundestag als Sachverständiger bei Fragen zum Thema Waffenrecht geladen war, sieht Lücken in der Darstellung der Ermittler. Die Staatsanwaltschaft bleibt dabei: Die Behörden müssen sich keine Vorwürfe machen.