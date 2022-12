Fall in Luzern

In Luzern wurde ein Neugeborenes entführt (Symbolbild).

Eine Pflegerin entführt aus einem Krankenhaus in Luzern ein Neugeborenes. Die Polizei kann die Frau und das Kind ausfindig machen. Was über den Fall bekannt ist.















Eine Frau hat am Montag ein neugeborenes Baby aus einem Schweizer Krankenhaus entführt. Sie gab sich gegenüber den Eltern als Pflegekraft aus und nahm das drei Tage alte Kind in Luzern mit, wie die Polizei berichtete. Als die Eltern misstrauisch wurden und nachhakten, kam die Entführung ans Licht. Die Polizei leitete unmittelbar die Fahndung ein und konnte die Frau und das Baby an ihrem Wohnort ausfindig machen. Das Kind war wohlauf und wurde den Eltern zurückgebracht, wie die Polizei weiter berichtete. Zum Motiv der Täterin machte sie unter Hinweis auf das laufende Verfahren keine Angaben.