Fall für Kripo in Stuttgart: Polizei rätselt nach Brand: Toter starb nicht durch Feuer
1
Brandeinsatz am 26. Dezember in der Hohenheimer Straße: Die Feuerwehr birgt einen toten Bewohner. Foto: Enrique Kaczor/onw-images/dpa

Nach dem Tod eines 56-Jährigen am zweiten Weihnachtsfeiertag bei einem Brand in Stuttgart-Mitte gibt es eine Überraschung: Der Mann war schon vor dem Feuer tot.

Ein Mehrfamilienhaus voller Rauch und Qualm, ein Brand in einer Untergeschosswohnung, ein 56-jähriger Bewohner, für den jede Hilfe zu spät kommt: Bei einem Wohnungsbrand an der Hohenheimer Straße in der Innenstadt am 26. Dezember 2025 gab es für die Stuttgarter Feuerwehr nicht mehr viel zu retten – sie musste das vermeintlich fünfte Brandopfer des Jahres registrieren. Nun aber stellt sich heraus: Der Mann könnte wohl eher Opfer eines Kapitaldeliktes geworden sein.

