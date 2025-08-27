«Fall for Me»: Deutscher Erotik-Thriller weltweit ein Hit

2 Lilli (Svenja Jung) und Tom (Theo Trebs) küssen sich in einer Szene des Films "Fall For Me". (Handout) Foto: -/Netflix/dpa

Palma de Mallorca - Mallorquinische Sonne, traumhafte Fincas, kühle Drinks, unerwartete Verführung, heißer Sex und üble Machenschaften: Das sind die Bestandteile des Sommerdramas "Fall for Me" bei Netflix. In den ersten vier Tagen (21. bis 24. August) sammelte der Erotik-Thriller mit Svenja Jung und Theo Trebs in den Hauptrollen weltweit schon 16,5 Millionen Abrufe, wie aus den neuen Netflix-Wochencharts hervorgeht.

Auf der Liste der nicht englischsprachigen Netflix-Filme habe das Erotikdrama der Regisseurin Sherry Hormann (65) in der vergangenen Woche den ersten Platz erobert, teilt der Streamingdienst mit. In 37 Ländern sei der Film auf Platz eins gelandet (darunter Deutschland, Österreich und die Schweiz, aber auch Italien, die Niederlande, der Libanon, Brasilien und Kolumbien). In mehr als 90 Ländern landete der Film demnach in den Top Ten der Woche.

Der Inhalt

Als die selbstbewusste Wirtschaftsprüferin Lilli (Svenja Jung) ihre impulsive, jüngere Schwester (Tijan Marei) auf Mallorca besucht, passieren unerwartete Dinge. Sie erfährt von der übereilten Verlobung mit einem Franzosen (Victor Meutelet) und den Zukunftsplänen des Paares, die auch sie tangieren. Und Lilli lernt einen geheimnisvollen deutschen Barmann (Theo Trebs) in einem Club kennen, mit dem es gewaltig knistert und in den sie sich zu verlieben droht.

Die Stars

Svenja Jung (32) wurde einst mit der RTL-Seifenoper "Unter uns" bekannt, spielte Episodenhauptrollen in Krimiserien wie "Der Alte" und hatte die Doppelhauptrolle in der ZDF-Serie "Der Palast". Sie wirkte auch in Streaming-Hitserien wie "Sam – Ein Sachse" (Disney+) oder "Crooks" (Netflix) mit.

Theo Trebs (30) war einst Kinderstar ("Hexe Lilli – Der Drache und das magische Buch", "Das weiße Band – Eine deutsche Kindergeschichte"). Er trat schon öfter in Krimiserien als Bösewicht auf - etwa im Köln-"Tatort: Der Reiz des Bösen" oder in der ZDF-Serie "Ein Fall für zwei".

In diesem Thriller, der sich auch um den Wert eines von der Mutter geerbten Grundstücks auf Mallorca dreht, sind die beiden deutschen Schauspielstars Jung und Trebs in reizvoller Umgebung aufreizend in Szene gesetzt. Es gibt diverse Sexszenen - eindrucksvoll inszeniert, etwa auf einem Balkon, am Strand, in der Küche.

Platter Plot?

Die Handlung des Erotik-Thrillers hinterlässt bei einigen aber eine gewisse Enttäuschung. Zu klischeehaft, vorhersehbar und simpel sei das alles, einzig die schönen Bilder von der beliebten Urlaubsinsel Mallorca ließen einen dranbleiben.

Einige Nebenrollen sind mit prominenten Darstellern besetzt, wie Antje Traue und Thomas Kretschmann (Kretschmann mit Schnäuzer und jovialer Art wirkt hier öfter wie der 2016 gestorbene Götz George).

Regisseurin von "Irren ist männlich"

Die renommierte Regisseurin Hormann ("Irren ist männlich", "Männer wie wir", "Altes Land") drehte den Film von Mai bis Juli 2024 auf Mallorca nach dem Drehbuch von Stefanie Sycholt. Produktionsfirma war Wiedemann & Berg Film.

Die Produzenten von "Dark"

Zu den mehr als 170 Produktionen, die schon unter der Leitung der beiden Geschäftsführer und Produzenten Quirin Berg und Max Wiedemann entstanden sind, zählen etwa das erste deutsche Netflix-Original "Dark", die Kultserie "4 Blocks" sowie Kinohits wie "Das Leben der Anderen" und "Werk ohne Autor".

Netflix ist nach eigenen Angaben mit mehr als 300 Millionen zahlenden Abonnenten einer der größten Entertainment-Dienste weltweit.