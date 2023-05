1 Beim Tumorboard im Klinikum Stuttgart beraten Ärzte aller Fachrichtungen über das Therapiekonzept eines Patienten. Foto:

Durch stete Qualitätssicherung können Ärzte die Heilungschancen vieler Tumorpatienten deutlich verbessern. Entscheidend dabei ist, die richtige Klinik zu finden – wie der Fall eines Stuttgarter Krebspatienten zeigt.















Seine erste Krebsdiagnose erhielt Thomas Berg wenige Jahre vor seiner Pensionierung. Wegen Verdachts auf einen Leistenbruch wurde er ins Krankenhaus überwiesen, erzählt der Stuttgarter Pensionär, der seinen wahren Namen nicht veröffentlichen möchte. Doch bei der Beule in der Leistengegend handelte es sich um ein Lymphom, eine Form des Lymphdrüsenkrebses. Berg wurde daraufhin in das Stuttgart-Cancer-Center – Tumorzentrum Eva Mayr-Stihl (SCC) geschickt, das dem Klinikum Stuttgart angegliedert ist – nichts ahnend, dass er in diesem zertifizierten Krebszentrum die nächsten neun Jahre regelmäßig ein- und ausgehen würde.