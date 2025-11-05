Fall aus Heidelberg: Zahnarzt im Visier der Aufsicht

1 Erfordert Vertrauen: Behandlung beim Zahnarzt Foto: picture alliance / dpa Themendienst

Wer als Arzt einen Doktortitel führt, muss der Kammer die Urkunde dazu vorlegen. Ein Zahnarzt aus Heidelberg tut das nicht – und hat deshalb schon zum zweiten Mal Ärger.











Die Qualität einer Ärztin oder eines Arztes hängt nicht vom Doktortitel ab. „Dr. med.“ oder „Dr. med. dent“ – der Zusatz belegt lediglich, dass eine wissenschaftliche Arbeit verfasst wurde. Ohne eine solche können Mediziner genauso kompetent, erfahren und vertrauenswürdig sein. Für den Arztberuf ist eine Promotion nicht erforderlich, aber aus psychologischen oder Prestigegründen zuweilen hilfreich.