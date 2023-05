Falknerei in Nürtingen

1 Die Falknerin Elke Rogge zusammen mit ihrer Sakerfalken-Dame Smilla beim Spaziergang auf den Streuobstwiesen. Foto: /Ines Rudel

Statt Hase, Hund oder Katze hält die Nürtingerin Elke Rogge den Sakerfalken Smilla als Haustier. Tiere, Jagd und Natur haben sie schon als Kind fasziniert. Wie gestalten sich der Alltag und das tägliche Training mit einem Falken?















Link kopiert

Ruhig und entspannt steht die Falken-Dame Smilla auf dem Lederhandschuh ihrer Besitzerin Elke Rogge. Dann lässt sich der Vogel auf einer Holzbank nieder, dreht immer wieder den Kopf hin und her und verfolgt mit seinen dunklen Augen das Geschehen um ihn herum auf der Streuobstwiese im Nürtinger Stadtteil Neckarhausen. Von Aufregung ist dabei aber keine Spur, auch wenn ein fremder Mensch neben ihm auf der Bank Platz nimmt. „Ob sich Smilla wohlfühlt und entspannt ist, ist ganz genau an ihren Federn am Kinn zu sehen. Wenn diese abstehen, ist alles gut, falls sie angelegt sind, dann ist sie ein bisschen nervös“, sagt die Falknerin Elke Rogge aus Nürtingen.