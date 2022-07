So gelingt der vorzeitige Ruhestand

1 Einfach die Füße hoch legen oder die Welt bereisen? Egal, zu was man aufgelegt ist – ein früherer Renteneintritt ermöglicht einem einen längeren, selbstbestimmten Ruhestand. Foto: imago stock&people/imago stock&people

Je früher man in Rente geht, desto mehr hat man noch vom Leben. Viele Menschen wollen früher in den Ruhestand als es das reguläre Renteneintrittsalter vorsieht. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Was man beachten muss.















Link kopiert

Reisen, den Segelschein machen, Zeit mit den Enkeln verbringen: Viele Menschen können das Ende des Arbeitslebens kaum erwarten. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey will mehr als die Hälfte der Erwerbstätigen am liebsten schon vor dem 63. Lebensjahr in den Ruhestand gehen. Wie gelingt das? Die wichtigsten Fragen und Antworten.