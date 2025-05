Während Besitzer im Urlaub ist: Stadt Sindelfingen verschrottet 25 Jahre alten Mercedes

1 Ein Mann stellt seinen Mercedes auf einen öffentlichen Parkplatz in Sindelfingen ab. Bei der Rückkehr folgt dann der Schock. Foto: Lichtgut Julian Rettig/Symbolbild

Ein Mann aus Stuttgart stellt seinen Mercedes SL 280, Baujahr 2000, auf einen öffentlichen Parkplatz in Sindelfingen ab. Sechs Wochen nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub hat die Stadt das Auto erst abgeschleppt und dann sogar verschrottet.











Es klingt wie der Albtraum eines jeden Autobesitzers: Man parkt sein Auto an einem öffentlichen Parkplatz. Dann fährt man in den Urlaub. Einige Wochen später kommt man zurück und das Auto ist weg. Es ist nicht gestohlen, sondern abgeschleppt. Und trotz Gesprächen mit dem Ordnungsamt bekommt man den Wagen nicht wieder. Stattdessen wandert das Gefährt in die Schrottpresse. Diese Geschichte ist einem 63-jährigen Autobesitzer am Anfang des Jahres in Sindelfingen passiert.