4 Foto: Wilhelm Jesinger

Das Autohaus W. Jesinger bietet Kunden in Zeiten der Corona-Krise verschiedene Angebote, um das Fahrzeug von Viren zu befreien. Zum Beispiel mit einer Ozon-Desinfektion für den Fahrzeuginnenraum. Gleichzeitig unterstützen sie mit Spenden das Klinikum Esslingen und die Filderklinik.

Anzeige - Es sind herausfordernde Zeiten – in denen wir, das Autohaus Jesinger, wie gewohnt an der Seite unserer Kundinnen und Kunden stehen. Seit fast 100 Jahren kümmern wir uns um eines der wichtigsten Grundbedürfnisse der Menschen: die Mobilität. Und dies werden wir auch in dieser herausfordernden Zeit tun! Um Ihnen unsere Dienstleistungen an unseren Standorten in Esslingen und Filderstadt weiterhin in gewohnt hoher Qualität und unter Einhaltung höchster Hygienevorschriften zu garantieren, haben wir ein Bündel an Maßnahmen geschnürt und orientieren uns weiterhin an den behördlichen Anordnungen und Empfehlungen zur Eindämmung des Virus.



Ozon-Desinfektion Fahrzeuginnenraum



Mit der Ozon-Desinfektion für den Fahrzeuginnenraum bieten wir Ihnen einen chemiefreien Einsatz eines Ozongenerators an. Die Ozonmoleküle greifen speziell behüllte Viren wie SARS-CoV2, Bakterien und Schimmelsporen an, die zuverlässig unschädlich gemacht werden. Dabei wirken die Ozonmoleküle nicht nur in der Luft, sondern auch an Oberflächen von Stoffen, Teppichen oder Polstern. Als positiver Nebeneffekt verschwinden unangenehme Gerüche je nach Intensität nahezu vollständig. Für jede Ozon-Desinfektion spenden wir 5 Euro an das Pflegepersonal des Klinikums Esslingen bzw. der Filderklinik.

Klimaanlagenreinigung „ClimaClean“



Als vollumfängliches Paket bieten wir Ihnen zusätzlich die Original Mercedes-Benz Klimaanlagenreinigung an. Die Klimaanlagenreinigung „ClimaClean“ entfernt Bakterien, Keime und Schimmelpilze nachhaltig und lässt Sie und Ihre Beifahrer gesünder atmen. Um eine gute Luftqualität im Fahrzeuginnenraum zu gewährleisten, sollte die Klimaanlage und insbesondere der Verdampfer regelmäßig gereinigt werden. Gerade an den engen Kühlrippen des Verdampfers kondensiert die Luftfeuchtigkeit und kann in Verbindung mit abgefilterten Schmutz- und Schadstoffen einen Nährboden für Mikroorganismen bilden. Mit unserer professionellen Klimaanlagenreinigung „ClimaClean“ können Sie dies aktiv verhindern.



Jesinger in Filderstadt & Esslingen



Wir vom Autohaus Jesinger, mit den Genen eines bodenständigen Familienbetriebes, suchen stets die besondere Nähe zu unseren Kundinnen und Kunden. Am Kundennutzen orientierter Service für die gesamte Mercedes-Benz-Fahrzeugpalette – vom smart bis zum 40-Tonnen-Lkw – bildet unser Kerngeschäft. Das Vertrauen unserer Kunden in unser hochqualifiziertes Serviceteam ist für uns tägliche Anerkennung, Ansporn und Herausforderung zugleich. Kontinuität ist hierbei der entscheidende Erfolgsfaktor. Deshalb optimieren wir permanent unsere Prozesse. Deshalb investieren wir nicht nur in die technische Ausrüstung unserer Werkstätten sondern auch in unser Team, das auch den künftigen Technologien gewachsen sein wird. Damit werden wir dem Anspruch der Marke, dem Anspruch unserer Kunden, aber auch unserem eigenen Anspruch gerecht – getreu unserem Leitspruch: Persönlich. Kompetent. Zuverlässig. Wir freuen uns, Sie seit Anfang des Jahres 2020 auch an unserem Standort in Filderstadt-Bernhausen in unserem Hause begrüßen zu dürfen!



MAR2020 – Marken Auftritt Retail 2020



An unserem Esslinger Standort entsteht in den nächsten 1 1/2 Jahren die neue Mercedes-Benz Erlebniswelt. Selbstverständlich sind wir während der Umbaumaßnahmen mit all unseren Dienstleistungen rund um Verkauf und Service für Sie da! MAR2020 bezeichnet die weltweite Umsetzung der neuen Marketing- und Vertriebsstrategie von Mercedes-Benz, bei der Flexibilität, Erlebnis und Effizienz zu einem harmonischen Dreiklang werden. Durch die Kombination von persönlichem Kontakt und digitalen Elementen in der Beratung schaffen wir ein faszinierendes und überzeugendes Markenerlebnis – den Point of Experience. Unser Neu- und Umbau umfasst neben der reinen Markenarchitektur auch zukunftsorientierte Vertriebs- und Serviceprozesse, durch die unser Autohaus zu einer Bühne für Produkte und Dienstleistungen wird. Auf unserer Mercedes-Benz Bühne spielen unsere Kunden mehr denn je die Hauptrolle. Die faszinierende Markenarchitektur ist in jeder Hinsicht erlebbar und unterstreicht die optimale Betreuung unserer Kunden.

Während unserer Neu- und Umbauphasen versuchen wir selbstverständlich Staub, Lärm und Parkplatzengpässe so weit wie möglich zu reduzieren – dies wird uns vermutlich nicht zu 100 Prozent gelingen können. Wir hoffen daher auf Ihr Verständnis und freuen uns schon heute, Sie ab November 2021 in unseren neuen Räumlichkeiten begrüßen zu dürfen.



Radwechsel



Unsere Radwechsel-Aktion findet planmäßig bis 15. Mai an unseren Standorten in Esslingen und Filderstadt statt.

Um den Kundenkontakt so gering wie möglich zu halten bitten wir unsere Esslinger Kunden direkt zu unserer „Classic-Halle“ zu fahren. Dort empfängt Sie unser Radwechsel Team und innerhalb kürzester Zeit werden Ihre Räder von Winter auf Sommer gewechselt. Vereinbaren Sie am besten gleich einen Termin!

Verlassen Sie sich auf uns - auch in diesen besonderen Zeiten.